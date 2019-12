Inter e Juventus, botta e risposta sul mercato. Paratici ora pensa a Giroud: sfida lanciata a Marotta

Inter contro Juventus, l’eterna sfida che da anni infiamma non solo il rettangolo verde di gioco ma anche il calciomercato. Dopo essersi contesi Lukaku nell’ultima estate, con la dirigenza bianconera che ha anche flirtato con Mauro Icardi, in vista della finestra invernale di gennaio Paratici è pronto a contendere a Marotta Oliver Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea.

Secondo infatti quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Juventus è sulle tracce del centravanti seguito da diverso tempo da Conte, a caccia di un vice Lukaku. La partenza di Mandzukic costringe Sarri infatti a tornare sul mercato per rafforzare l’attacco bianconero e per questo l’opzione Giroud rappresenta sicuramente una pista da seguire con particolare attenzione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!