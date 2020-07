Mercato – Inter, la Juventus non ha mollato Kumbulla. Il possibile scenario

Può diventare un vero e proprio intrigo di mercato quello legato al giovane Marash Kumbulla. Secondo le ultime riportate da calciomercato.com, infatti, anche la Juventus non va sottovalutata nonostante nelle ultime settimane – rispetto ad Inter e Lazio – si sia vistosamente defilata. I bianconeri stanno semplicemente monitorando lo stato delle altre trattative e potrebbero rientrare in gioco da un momento all’altro, nel caso in cui uno tra Rugani e Romero dovesse però andar via.

Questa mattina, nella consueta rassegna stampa, si era parlato di un netto vantaggio dell’Inter nei dialoghi con il Verona. Oltre al cartellino del giovanissimo Edoardo Vergani e al rinnovo del prestito di Eddie Salcedo, è stato accostato anche il nome di Lucien Agoumé sempre a titolo temporaneo per una stagione. Ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nell’indiscrezione di Passione Inter pubblicata nel primo pomeriggio, il centrocampista francese classe 2002 potrebbe finire il prestito ad una neo promossa.

