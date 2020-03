TS – Inter-Psg-Juventus, clamoroso retroscena: spunta una clausola nel contratto di Icardi!

La sfida in programma questa sera tra Juventus e Inter non riguarda solo il rettangolo verde di gioco. Marotta e Paratici negli ultimi mesi sono stati protagonisti di diversi duelli di mercato, il copione è destinato a ripetersi anche in vista della prossima estate. Ma c’è un nome su tutti che lega le strategie delle due squadre. Ed è quello di Mauro Icardi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus continua a monitorare con attenzione ciò che accade a Parigi sul fronte Icardi. Paratici sa che trattare con l’Inter è quasi impossibile, per questo potrebbe tentare l’assalto dopo un eventuale riscatto del Psg. Il tutto sarebbe favorito dagli ottimi rapporti esistenti con Leonardo con il quale si potrebbe discutere anche di altri profili come Pjanic o Higuain.

Ma i media francesi riportano una clamorosa indiscrezione di mercato: qualora il club parigino riscattasse Maurito e poi lo girasse a un’altra squadra italiana, ai nerazzurri andrebbero 85 milioni, ossia 15 in più nel caso restasse invece nella capitale francese. Lo conferma oggi Tuttosport, che spiega come la Juventus sia davvero interessata all’argentino, sebbene questo significherebbe un bonus di 15 milioni per i rivali di sempre. Icardi, a Torino, raccoglierebbe inevitabilmente il testimone da Higuain, che pare sulla via dell’addio.

