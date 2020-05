Mundo Deportivo – Juventus, Arthur dice no: Paratici torna con forza su Vidal e sfida l’Inter di Marotta

Inter, ma non solo. Anche la Juventus è in trattativa con il Barcellona per diversi giocatori che potrebbero cambiare maglia nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, dopo che Arthur avrebbe comunicato ai due club di voler rimanere in Spagna, Juventus e Barcellona starebbero cercando comunque di portare al termine il passaggio di Miralem Pjanic al Camp Nou.

Uno dei nomi più caldi che potrebbe rientrare nell’affare è quello di Ousmane Dembelé ma secondo il quotidiano spagnolo, la vera novità è che la Juventus sarebbe tornata con forza su Arturo Vidal, ex centrocampista bianconero nel mirino dell’Inter di Antonio Conte.

