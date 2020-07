Conte, il sogno a centrocampo è Kanté! Per il Chelsea non è incedibile: l’Inter ci prova

L’Inter è alla ricerca di un top player a centrocampo da regalare a Conte. La sensazione è che nel prossimo mercato il reparto centrale sarà quello maggiormente ritoccato per puntare al salto di qualità definitivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle chiacchierate dei mesi scorsi tra il club e Conte è emersa una candidatura prestigiosa. Quella di N’Golo Kanté: il centrocampista francese non è più considerato incedibile per il Chelsea, sia per gli infortuni rimediati in stagione sia perché il tecnico Lampard pare aver cambiato filosofia di gioco.

Kanté e Conte avevano un rapporto molto stretto al Chelsea. È un nome che l’Inter segue e al quale l’allenatore affiderebbe volentieri il comando delle operazioni.

