Conte sogna Kanté: è lui l’obiettivo numero uno per il centrocampo. No a Bakayoko

Il sogno di Conte per rafforzare il proprio centrocampo rimane N’Golo Kanté. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il campione del mondo per il tecnico nerazzurro sarebbe il rinforzo giusto dal mercato per inserire aggressività e dinamicità all’intero reparto.

La richiesta economica del Chelsea di almeno 60 milioni di euro frena al momento i sogni di riaverlo dopo la parentesi condivisa a Londra. Nella rosa dei Blues è stato valutato anche l’ex Milan Bakayoko che però non convince.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<