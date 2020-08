Da Emerson e Kanté a Tonali e Kumbulla: Marotta al lavoro. Le ultime sulle trattative più calde

In attesa di capire come si chiuderà la telenovela con Conte, la dirigenza dell’Inter continua ad essere impegnata sul mercato per cercare di rafforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione.

Dopo aver piazzato il colpo Hakimi, una delle priorità è sicuramente l’esterno mancino. In pole c’è sempre Emerson Palmieri: come riportato da La Gazzetta dello Sport i contatti con il Chelsea sono avviati da tempo ma Conte pensa anche a Kanté. Un affare al momento complicato e comunque svincolato dalla trattativa per Emerson.

L’alternativa a centrocampo è Ndombele del Tottenham di Mourinho con Skriniar che potrebbe rientrare nell’affare. L’Inter da tempo ha l’ok di Tonali e lavora per trovare l’intesa col Brescia: Cellino è ancora fermo alla richiesta di 50 milioni contro i 30 con bonus proposti dall’Inter. L’affare è destinato a chiudersi ma Marotta non ha fretta. La dirigenza nerazzurra rimane in pole anche per Kumbulla del Verona.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<