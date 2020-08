Mercato – Inter, tramonta l’idea Kanté? Più facile arrivare a Ndombele

La permanenza di Antonio Conte annunciata dall’Inter nel tardo pomeriggio di ieri, può far tornare la concentrazione al massimo anche sul tema mercato. Il club nerazzurro, infatti, sta programmando incontri importanti sia in entrata che in uscita, dal momento che il presidente Steven Zhang ha messo in chiaro che dopo l’arrivo di Hakimi si punterà ad una politica votata all’autofinanziamento, dove le cessioni illustri consentiranno acquisti di un certo spessore.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, è a centrocampo che Conte si aspetta i movimenti più importanti. Ma come spiegato dalla rosea questa mattina, soddisfare tutti i desideri del tecnico leccese non sarà semplice. Per questo motivo acquisti del calibro di Kanté o Ndombele per un salto di qualità della mediana, potrebbero saltare. Se il francese era il profilo perfetto individuato da Conte, va detto che ad oggi sembrerebbe più semplice arrivare a Ndombele, qualora il Tottenham bussasse alla porta dell’Inter per intavolare uno scambio con Milan Skriniar.

