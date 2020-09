Mercato – Inter-Kolarov, ultimi ritocchi per il contratto. Stasera il summit decisivo?

Non si potrà parlare di primo acquisto, visto che i primi due contratti in entrata (Hakimi e Vagiannidis) sono stati depositati quest’oggi in Lega all’apertura del calciomercato, ma Aleksander Kolarov è comunque destinato a breve a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. L’intesa con la Roma è già stata raggiunta da diversi giorni, sulla base di un conguaglio economico di circa 1,5 milioni di euro che i nerazzurri verseranno ai giallorossi per il terzino di piede mancino.

Stando alle ultime riprese nel pomeriggio da tuttomercatoweb.com, l’Inter sta ancora lavorando col nuovo agente del calciatore Alessandro Lucci sulla durata dal contratto. La richiesta nerazzurra partiva infatti da un anno più opzione per il secondo, mentre il serbo spinge per avere subito un biennale. L’impressione, però, è che un contatto telefonico previsto per questa sera potrebbe finalmente sbloccare l’impasse e dare il via alla definizione dell’affare nei prossimi giorni.

