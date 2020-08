Mercato – Inter, Kolarov e Vidal primi colpi. Poi via alle cessioni: 11 calciatori in lista

Una volta chiusi gli affari che portano ad Aleksander Kolarov e Arturo Vidal per quanto riguarda il mercato in entrata, l’Inter dovrà inevitabilmente mettere mano alle cessioni per cercare di sfoltire la rosa e liberare le giuste caselle per altri acquisti. Come riferito questa mattina sulle pagine di Tuttosport, infatti, sono addirittura 11 i calciatori che rischiano di partire durante le prossime settimane, iniziando ovviamente dai calciatori di rientro dai vari prestiti: Dalbert, Radja Nainggolan, Joao Mario e Ivan Perisic.

Ma non solo, perché della rosa allenata da Antonio Conte nel corso dell’ultima stagione vi sono altri calciatori che non sono assolutamente certi della riconferma in squadra. Tra questi vanno menzionati per vari motivi i nomi di Skriniar, Brozovic, Vecino, Gagliardini, Candreva e Asamoah, tenendo sempre aperta l’incognita Eriksen, cedibile in caso di mega offerta dalla Premier League. Ciò non significa che l’Inter manderà via tutti i calciatori già citati, ma che in caso di offerte congrue al loro valore prenderà seriamente in considerazione ogni proposta.

