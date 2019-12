CdS – Colpo Kulusevski, l’Inter stacca la Juventus: Marotta pronto all’affondo

Inter e Juventus è una sfida che si gioca anche dietro le scrivanie. Le due dirigenze infatti hanno diversi obiettivi comuni sul mercato, tra questi spicca sicuramente Dejan Kulusevski, centrocampista svedese di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma ed autentica rivelazione di questa prima parte di Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento l’Inter sembrerebbe essere in vantaggio. Filtra ottimismo in casa nerazzurra con Marotta già da tempo al lavoro per chiudere l’affare almeno per giugno, sapendo di dover sborsare un assegno da 35 milioni più bonus a volontà.

