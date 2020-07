Inter, Juric su Kumbulla: “E’ pronto per una grande squadra. Spero rimanga un altro anno”

“Kumbulla è pronto per una grande squadra? Sì, anche se mi piacerebbe che rimanesse un altro anno. È una persona seria”. Così Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha risposto alla domanda sul difensore classe 2000 albanese nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Kumbulla è una delle rivelazioni di questo campionato. Nonostante la giovane età si è imposto a suon di prestazioni attirando su di sé l’interesse dei più importanti top club europei. Juventus, Lazio ma soprattutto l’Inter che attualmente rimane in pole position in vista della prossima finestra di mercato.

La dirigenza nerazzurra ha da tempo incassato il sì del giocatore, va trovata l’intesa economica con il Verona che continua a chiedere 30 milioni di euro. L’Inter potrebbe usare qualche giovane, come Salcedo e Vergani, per strappare il sì definitivo ma non è da escludere, come confermato dallo stesso Juric, che Kumbulla possa essere acquistato e lasciato in prestito un altro anno al Verona.

