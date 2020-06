Mercato – L’Inter vuole bloccare Kumbulla, ma il suo arrivo dipende da Skriniar e Godin

Sarebbe senz’altro il profilo ideale, quello di Marash Kumbulla, su cui costruire la difesa dell’Inter per i prossimi anni. Il centrale classe 2000 si è già messo in mostra con l’Hellas Verona al primo anno di Serie A, divenendo il perno fondamentale della difesa a tre messa a punto da Ivan Juric. La conoscenza di meccanismi molto simili a quelli utilizzati da Antonio Conte per la formazione nerazzurra, ha spinto così lo scorso gennaio la società ad iniziare i colloqui con l’entourage.

Le impressioni a primo impatto sono state più che positive, lasciando presagire qualcosa di importante per il futuro. Kumbulla, ad esempio, nella scorsa finestra di mercato ha addirittura rifiutato l’interesse del Napoli che sostanzialmente aveva pure trovato un principio d’accordo con l’Hellas Verona. I nerazzurri, che si erano mossi prima di Natale, dovranno comunque darsi una mossa e lanciare segnali decisivi al difensore, che oltre agli azzurri ha ricevuto proposte anche dalla Lazio.

Secondo Tuttosport, l’Inter ha seriamente intenzione di bloccare il ragazzo, ma sta ancora valutando se bloccarlo subito e lasciarlo in prestito per un’altra stagione a Verona – ipotesi che agevolerebbe la trattativa con l’Hellas – oppure se aggregarlo già con la nuova stagione alla rosa allenata da Conte. Molto dipenderà dal futuro di due calciatori in particolare: Diego Godin e Milan Skriniar. Il primo, dopo una stagione di alti e bassi, rischia infatti di lasciare Milano, anche se vorrebbe rigiocarsi ancora le proprie chance e far ricredere i più scettici.

Skriniar, invece, è un punto fermo nella difesa di Antonio Conte, che difatti lo ha sempre utilizzato durante questa sua prima annata. Ma va detto che, allo stesso tempo, in questa difesa a tre l’unico intoccabile è Stefan de Vrij, migliore interprete per distacco del ruolo. Qualora dovesse così arrivare una mega offerta dall’estero per lo slovacco, l’Inter non opporrebbe resistenza. Ma, per lasciarlo andare, serviranno almeno 80 milioni di euro.

