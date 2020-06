Mercato – L’Inter sceglie i giovani: Kumbulla e Tonali battono Vertonghen e Vidal

Continuano a lavorare assiduamente gli uomini di mercato dell’Inter nonostante sia ufficialmente ripartita la stagione del calcio giocato. In una fase particolarmente delicata, il club nerazzurro continua a progettare per il futuro e puntare sui giovani talenti del nostro campionato. Dopo Sandro Tonali, vero pezzo pregiato della Serie A sul quale i nerazzurri sono in vantaggio rispetto alla concorrenza della Juventus, l’altro grande obiettivo ha il nome di Marash Kumbulla.

Idealmente, i due giocatori classe 2000 verrebbero preferiti dalla linea societaria a due profili esperti come Vertonghen e Vidal. Nel caso di Tonali la trattativa è già impostata dopo aver incassato il primo sì del giocatore, mentre c’è ancora distanza con Cellino per quanto riguarda cifra e formula del trasferimento. Per il centrale dell’Hellas Verona, invece, nonostante i nerazzurri non abbiano ancora presentato alcuna offerta ufficiale, c’è fiducia per via degli ottimi rapporti tra le due società.

Il difensore albanese – come scritto questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport – viene valutato almeno 28 milioni, più eventuali bonus che farebbero schizzare il prezzo finale a 35. L’Inter, oltre alla corsia privilegiata con il club veronese, potrebbe anche sfruttare l’inserimento dei cartellini di Federico Dimarco ed Eddie Salcedo già in prestito all’Hellas e particolarmente graditi alla società.

