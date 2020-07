Kumbulla, l’Inter ora vuole chiudere ma il Verona non fa sconti: sul piatto Agoumé, Salcedo e Vergani

L’Inter rimane in pole per Marash Kumbulla. La dirigenza nerazzurra ha controsorpassato la Lazio e ora è al lavoro per chiudere un importante colpo di mercato soprattutto in vista del futuro.

Il giocatore ha già detto sì ai nerazzurri, ora bisogna solo trovare la giusta intesa economica con il Verona che continua a valutarlo 30 milioni di euro. Ausilio e Marotta puntano ad uno sconto di qualche milione ma il prestito di Agoumé, la conferma di quello di Salcedo e il cartellino di Vergani potrebbero risultare le carte vincenti.

Il nodo principale resta comunque quello della parte cash. Non va escluso che Kumbulla possa rimanere a Verona un’altra stagione.

