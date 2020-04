L’Inter accelera per Kumbulla: due le ipotesi in ballo. Decisivi Salcedo, Dimarco e… Godin!

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona, è destinato ad essere uno dei pezzi pregiati della prossima finestra estiva di calciomercato. L’Inter è sulle sue tracce da tempo, Marotta si è mosso in anticipo e a gennaio ha incontrato più volte il suo entourage. Il gioiello di Juric, già pienamente rodato nel meccanismo della difesa a 3, è uno dei primi nomi sulla lista della spesa nerazzurra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la volontà dell’Inter è quella di limare il costo rinnovando con il Verona i prestiti di Salcedo e Dimarco per un’altra stagione e l’ipotesi di lasciare anche il difensore un’altra stagione in prestito. In caso di partenza di Godin, invece il suo approdo a Milano potrebbe avvenire subito.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!