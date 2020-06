Summit Inter-Verona, sprint per Kumbulla: le cifre dell’affare. Marotta si gioca il jolly

In attesa di incontrare il Brescia per definire l’operazione Tonali, l’Inter ha già consumato un summit di mercato con il Verona per Marash Kumbulla.

Come riportato da Tuttosport la richiesta della dirigenza gialloblu è di 28 milioni euro più 7 di bonus, l’Inter anche in questo caso è pronta a giocarsi “la formula Barella” con un ricco prestito oneroso e un obbligo di riscatto tra un anno.

Marotta è pronto anche a giocarsi un jolly per assicurarsi il talento classe 2000: l’ad nerazzurro ha infatti aperto all’opportunità di lasciare Kumbulla un’altra stagione a Verona. Nella trattativa potrebbero rientrare Dimarco e Salcedo.

