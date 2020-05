Mercato – Inter, la Roma blinda Pellegrini: per Petrachi è incedibile

Sia prima che dopo l’arrivo di Antonio Conte ad Appiano Gentile, Lorenzo Pellegrini è sempre stato un profilo nei confronti del quale l’Inter ha strizzato l’occhio. Il centrocampista della Roma rappresenta però uno degli ultimi simboli rimasti ancora in squadra e l’intenzione della dirigenza è quello di blindarlo ancora per tanti anni. Anche se quella clausola da 30 milioni di euro per il suo cartellino spaventa non poco la dirigenza giallorossa, che a tal proposito sta studiando un piano per scongiurare qualsiasi tipo rischio.

Nelle ultime riunioni tra il ds della Roma Petrachi e l’allenatore Paulo Fonseca – come riferito dal Corriere dello Sport – è stato infatti ribadito che su due calciatori si dovrà sviluppare il progetto del futuro: Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Il primo, ex nerazzurro, andrà recuperato con calma dal brutto infortunio al ginocchio e tra i due è certamente quello che ha più mercato. Il secondo, invece, ha spesso avuto diverse contendenti, ma ripetutamente ha giurato fedeltà ai colori giallorossi e difficilmente lascerà presto al capitale.

