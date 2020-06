Ayala: “Lautaro è già in un grande club. Con Conte è cresciuto, Lukaku partner ideale. Il Barcellona e Messi…”

Roberto Ayala, ex difensore di Milan e Napoli, oggi direttore generale del Racing Club e membro dello staff tecnico dell’Argentina, si è concesso ai microfoni di Olé per parlare del futuro di Lautaro Martinez, numero 10 dell’Inter e obiettivo di mercato del Barcellona.

Ecco le sue parole: “Lui e Messi? Più partite giocano assieme, meglio possono conoscersi. Il che è un vantaggio per la nazionale argentina. Ma bisognerà vedere se alla fine Lautaro giocherà o no con il Barcellona, perché non possiamo dimenticare che da quelle parti c’è anche Luis Suarez. Vedremo”.

La palla a Lautaro: “È una decisione importante quella che dovrà prendere. Ma qualsiasi scelta faccia, va rispettata, perché avrà un impatto sulla sua carriera. Lautaro è in un club molto importante in questo momento. E segnare parecchio in Italia non è semplice. All’Inter è cresciuto molto e ha imparato a guadagnarsi il posto. Il suo allenatore poi lo sta gestendo molto bene, lo sta rendendo più forte. E gli ha trovato un compagno di attacco molto complementare a lui”.

