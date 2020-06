Barcellona-Lautaro, sale la tensione. E dall’Inter trapela un messaggio chiaro

La telenovela Lautaro-Barcellona continua ad essere il nodo principale del calciomercato nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra domanda e offerta al momento ballano circa 20 milioni di euro.

Una cifra importante visto che il club blaugrana deve fare i conti con la crisi economica post coronavirus, nonostante la dirigenza abbia incassato da tempo il sì del giocatore. L’Inter non ha chiuso totalmente la porta al Barcellona, tanto da aver sondato diversi attaccanti nelle ultime settimane per non farsi trovare impreparata davanti ad un addio del suo numero 10.

Fino al 7 luglio è valida la clausola da 111 milioni di euro e l’Inter non transige: o il Barça paga quella cifra o niente. In caso contrario, l’Inter non vuole scendere sotto il muro dei 90 milioni di euro in cash più un’eventuale contropartita. La chiave potrebbe essere Junior Firpo ma gli spagnoli lo valutano 40 milioni, l’Inter poco più della metà. Da qui la distanza di 20 milioni di euro che al momento blocca l’affare.

Più passa il tempo più la tensione sale in casa Barcellona: l’Inter non ha fretta di perdere Lautaro e sarebbe ben felice di una sua permanenza. Nell’ambiente nerazzurro la sensazione è che difficilmente la situazione si sbloccherà nel prossimo mese, anche perché ora è tempo per Lautaro di concentrarsi sul campionato.

