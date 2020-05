Lautaro, il Barcellona ha fretta e vuole chiudere entro maggio! In settimana assalto all’Inter

La settimana che ha inizio oggi si preannuncia cruciale per il futuro di Lautaro Martinez. La trattativa in ballo tra Barcellona e Inter è destinata ad entrare nel vivo nei prossimi giorni, la dirigenza blaugrana non ha fissato una scadenza ma c’è la forte volontà di voler chiudere il colpo entro la fine di maggio.

Come riportato dal Mundo Deportivo, nei prossimi giorni il Barcellona tenterà l’assalto definitivo a Lautaro, forte anche della volontà del giocatore di giocare al fianco di Lionel Messi. Per il Toro è pronto un lungo contratto di 6 anni, possibile un quinquennale con opzione per il sesto. Il contratto poi andrebbe ritoccato ed eventualmente ampliato tra la terza e la quarta stagione. Oltre Lautaro, il Barcellona cercherà anche di strappare Miralem Pjanic alla Juventus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!