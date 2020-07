Lautaro-Barcellona, scende in campo Marotta. Rinnovo e adeguamento: la contromossa dell’Inter

Il Barcellona non ha alcuna intenzione ancora di rinunciare al sogno Lautaro Martinez ma, allo stesso tempo, la dirigenza dell’Inter è al lavoro per trovare le contromosse giuste da poter usare per convincere il proprio numero 10 a restare e toglierlo così definitivamente dal mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta metterà sul tavolo le sue armi per trattenere il Toro: rinnovo, adeguamento di contratto e progetto tecnico futuro incentrato su di lui. Impossibile avvicinarsi ai 10 milioni di euro netti a stagione che il club catalano ha già messo sul piatto, ma può garantire al Toro un futuro da primo della classe. Oggi i segnali sono buoni.

