Offerta shock del Barcellona per Lautaro: super ingaggio record! L’Inter non molla

Il Barcellona è pronta a tutto pur di strappare Lautaro Martinez all’Inter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, la dirigenza blaugrana è pronta a ricoprire d’oro il numero 10 nerazzurro: sul piatto infatti c’è un’offerta da 10 milioni di euro per convincere il Toro.

La dirigenza dell’Inter però non vuole privarsi del suo gioiello e al momento sembrerebbe intenzionata a non trattare: se il Barcellona vorrà Lautaro dovrà pagare l’intera clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto. Semedo e Firpo al momento non sono contropartite tecniche gradite a Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!