50 milioni più due giocatori per Lautaro: l’Inter dice no e attende il rilancio del Barcellona

Sono giorni decisivi e importanti per la telenovela Lautaro Martinez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inter e Barcellona non hanno nessuna intenzione di trascinare troppo per lunghe la trattativa.

La dirigenza nerazzurra,dopo aver rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro più l’inserimento di due contropartite tra Vidal, Rakitic, Umtiti, Semedo e Firpo, attende un rilancio. Marotta ha replicato confermando il gradimento solo per quest’ultimo, ma ha chiesto di alzare la parte cash. Le parti devono ancora avvicinarsi sensibilmente.

