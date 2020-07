Sport – Lautaro, l’Inter punta al rinnovo. Ma il Barça rimane sullo sfondo: le richieste di Marotta

In Spagna la telenevola Lautaro-Barcellona continua a far parlare di sé. Come riportato dal quotidiano Sport, il club blaugrana non ha potuto esercitare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, scaduta 7 il luglio, rinviando ogni discorso con l’Inter a fine stagione.

La dirigenza nerazzurra ha il coltello dalla parte del manico. Lautaro è sotto contratto fino al 2023, Marotta è pronto ad estendere l’accordo rimuovendo quella clausola rescissoria che non è mai piaciuta all’ad nerazzurro ed evitare così brutte sorprese dal mercato.

Non c’è fretta in casa Inter, a fine stagione ci sarà un incontro con l’entourage anche se il Barcellona non ha ancora gettato la spugna. Qualora i blaugrana si facessero sotto di nuovo con decisione, i nerazzurri hanno le idee chiare: per Lautaro il Barça dovrà sborsare 80 milioni di euro e inserire una contropartita tecnica. Un profilo gradito a Marotta è Sameul Umtiti.

