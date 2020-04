AS – Lautaro-Barcellona, la clamorosa richiesta dell’Inter: “90 milioni, Vidal e il prestito di un top player”

“Volete Lautaro Martinez? Dateci 90 milioni di euro, Vidal e il prestito di Griezmann”. Sarebbe questa la clamorosa richiesta di mercato avanzata dall’Inter al Barcellona nell’ambito della trattativa Lautaro Martinez secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS.

I blaugrana non sembrerebbero intenzionati ad esercitare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto, la trattativa potrebbe prendere i connotati di una lunga telenovela che potrebbe protrarsi ancora per lungo tempo. Secondo AS, l’Inter sarebbe pronta in caso di partenza del suo numero 10 a puntare su Timo Werner: in corsa anche Barcellona e Bayern Monaco ma la prima scelta del tedesco è il Liverpool.

