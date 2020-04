Mercato – L’Inter protegge Lautaro dal Barcellona: è ufficialmente incedibile!

Da Milano arriva un altro segnale secondo cui la società nerazzurra non sarebbe disposta a sacrificare già la prossima estate Lautaro Martinez. Stando alle ultime indiscrezioni riprese in edicola questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’argentino è stato ufficialmente dichiarato incedibile dal club. Dinnanzi ad un periodo che si preannuncia povero dal punto di vista economico, il Toro non verrà inserito in operazioni con il Barcellona con altre contropartite di mezzo, ma dovrà essere pagata l’intera clausola per averlo.

Da Viale della Liberazione sanno bene che in questo momento il club blaugrana non dispone delle risorse economiche necessarie per soddisfare le richieste dell’Inter. Così, le quotazioni sulla permanenza di Lautaro a Milano ancora per un’altra stagione sono in netto aumento. Lo stesso Antonio Conte non è assolutamente disposto a privarsi del classe 1997: il tecnico è orgoglioso della sua crescita e dell’intesa sin dal primo giorno mostrata al fianco di Romelu Lukaku.

