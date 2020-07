Inter, Lautaro resta? Come cambia la strategia di Marotta: ora a rischio ci sono due big

Lautaro Martinez va verso la permanenza in nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona sembra essersi arreso e salvo clamorosi colpi di scena alzerà bandiera bianca, almeno per questa finestra di mercato.

L’interesse del Manchester City sembra al momento non essere così forte e l’Inter sta iniziando a pensare seriamente al rinnovo di contratto. La permanenza di Lautaro però non regalerà a Marotta un introito importante da poter riutilizzare sul mercato.

L’Inter quindi dovrà cambiare strategia. Il mancato tesoretto andrà colmato e le strade da poter intraprendere sono due. O rivedere i piani di rafforzamento in alcuni settori, oppure prevedere altre cessioni top, come Skriniar e Brozovic.

