Ultima offerta del Barcellona per Lautaro, Inter irremovibile: “La clausola o niente!”

Il Barcellona continua il pressing su Lautaro Martinez, ma l’Inter rimane irremovibile. I blaugrana cercano da settimane l’offerta giusta per convincere i nerazzurri, ma Zhang e Marotta continuano ad alzare un muro. Secondo il giornalista Nicolò Schira, a questo proposito, i catalani avrebbero avanzato una nuova offerta per l’argentino: si tratterebbe di 70 milioni di euro cash più i cartellini di Nelson Semedo ed Arturo Vidal.

L’Inter, però, ha detto ancora no: la società nerazzurra è disposta ad accettare un addio del Toro solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, che al momento i catalani non sembrano disposti a pagare. Capitolo contratto: conferme in merito all’offerta del Barcellona da 10 milioni annui per Lautaro, resta quindi da trovare ‘solo’ l’intesa con l’Inter.

