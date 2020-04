Romano: “Lautaro non forzerà la mano, all’Inter sta bene! Affare a cifre clamorose oppure permanenza”

In Italia, in Spagna e in Argentina non si che fa parlare di altro. La telenovela Lautaro Martinez-Inter-Barcellona continua a riempire le pagine di tutti i quotidiani sportivi. Anche Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, su calciomercato.com ha cercato di fare il punto della situazione negando le voci di una possibile forzatura di Lautaro con l’Inter per lasciare Milano e raggiungere Messi a partire dalla prossima stagione.

Ecco le sue parole: “I giornali vicini al Barça garantiscono che Lautaro sia pronto anche a forzare la cessione: niente di tutto questo, l’Inter e l’entourage del giocatore hanno segnali completamente diversi. Lautaro si comporterà con massimo rispetto nei confronti del club e si adatterà alla trattativa, a Milano sta benissimo e rimarrebbe più che volentieri, magari ridiscutendo il contratto nei mesi a seguire. Se poi il club decidesse di cederlo al Barcellona, di certo non rifiuterebbe. Totale correttezza quindi, mentre l’Inter da parte sua è serena perché sa che Martinez non farà alcuna guerra per andarsene: se il Barça arriverà ai 111 milioni di valutazione totale (contropartite eventuali comprese) si potrà fare, altrimenti Lautaro rimane a Milano. Un alleato in più in quel bivio semplice: affare a cifre clamorose oppure permanenza”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!