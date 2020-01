The Sun – Non solo Barcellona, anche la Premier su Lautaro Martinez: sfida tra i due Manchester

Quella di ieri contro il Lecce è stata forse la prima partita insufficiente in stagione di Lautaro Martinez: il Toro non è quasi mai entrato in partita, non è riuscito a duettare con Lukaku come ci ha abituato più volte e non si è mai quasi reso pericoloso dalle parti di Rafael.

La brutta prestazione del Via del Mare non cancella però l’exploit del numero 10 nerazzurro. Prestazioni da vero top player che hanno attirato inevitabilmente l’interesse dei principali club europei: come riportato dal The Sun, sia Manchester United che Manchester City hanno messo gli occhi su Lautaro Martinez. Il quotidiano inglese rivela come i due club di Manchester siano rimasti davvero stregati dalle performance del Toro e sono pronti a sfidare il Barcellona in vista della prossima estate: tuttavia però Lautaro è destinato ancora a rimanere all’Inter.

