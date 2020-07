Radaelli: “Lautaro tra i migliori attaccanti del prossimo decennio. Suarez? Può giocarci insieme. Il suo arrivo all’Inter…”

Fabio Radaelli, coordinatore delle giovanili del Racing Club, conosce molto bene Lautaro Martinez: fu proprio lui a portare il Toro nell’Academia.

Intervistato dai microfoni di AS ha parlato così del futuro del numero 10 nerazzurro, protagonista sul mercato, e del suo possibile approdo al Barcellona: “Giocatori come lui possono giocare in qualsiasi squadra e con ogni tipo di modulo, anche perché stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti del prossimo decennio. È ancora molto giovane e farà molto parlare di lui”.

La convivenza con Suarez e… Messi: “Possono giocare insieme, Suarez è un magnifico attaccante. Se può giocare nell’Argentina con Aguero e Messi può farlo al Barça con Leo e Suarez. Ha giocato già con Messi che è il migliore al mondo e, per noi argentini, è un alieno. Certo, quando si gioca con il migliore, si migliora in tutto. Messi dà potere a tutti, è un giocatore eccezionale”.

L’arrivo all’Inter: “Poteva andare all’Atletico Madrid, ma rimase al Racing perché capì che poteva ancora dare molto. Quella di Lautaro è stata una delle operazioni più importanti fatte nel calcio argentino e hanno capito che la soluzione migliore era l’Inter. Sono stati importanti Milito e Zanetti nella decisione del ragazzo di accettare Milano come destinazione. Lautaro ha pure qualcosa di Milito perché sanno usare entrambi i piedi, perché sono dei leader e sanno dare continuità al gioco uscendo dall’area di rigore”.

