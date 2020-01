GdS – Bye bye Lazaro: oggi le visite mediche con il Newcastle. Le cifre dell’affare

Valentino Lazaro è pronto a diventare un nuovo giocatore del Newcastle: come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno austriaco lascia l’Inter in prestito per cercare nuova fortuna in Premier League. A spuntarla alla fine è il club bianconero, nonostante l’inserimento nella trattativa non andato a buon fine del Lipsia.

Oggi le visite mediche in Inghilterra, Lazaro si trasferisce al Newcastle con la formula del prestito con diritto di riscatto in un’operazione dal valore complessivo di circa 25 milioni. 11 presenze totali e appena 513 minuti collezionati con la maglia nerazzurra: da lui ci si aspettava sicuramente di più visto l’investimento fatto in estate dall’Inter, ora proverà a rilanciarsi in uno dei campionati più entusiasmanti del mondo.

