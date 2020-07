Mercato – Attenta Inter, la Lazio rilancia per Kumbulla: 2 contropartite nell’affare

Prova il nuovo contro sorpasso sul mercato la Lazio per Marash Kumbulla. Il difensore albanese finito da tempo nel mirino dell’Inter, è infatti conteso ai biancocelesti. Dopo l’avanzata nerazzurra dei giorni scorsi, in virtù poi degli ottimi rapporti con la dirigenza dell’Hellas Verona, secondo quanto riportato questa mattina sulle pagine de Il Messaggero, ieri sarebbe andato in scena un importante incontro tra il direttore sportivo Tare e il presidente Setti.

I biancocelesti, pur di bruciare la concorrenza nerazzurra, hanno fretta di chiudere l’affare e portare a Roma Kumbulla. Per costringere il Verona ad uno sconto rispetto agli oltre 30 milioni di euro chiesti in partenza per il cartellino del difensore, la Lazio avrebbe proposto due contropartite come André Anderson e Lombardi. Pedine che al club di Setti sembrano piacere e che potrebbero fa abbassare la parte cash per il trasferimento sui 20 milioni finali.

