CdS – L’Inter rimane in pole per Kumbulla ma la Lazio ci prova: Tare sfida Marotta

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona, è destinato ad essere uno dei pezzi pregiati della prossima finestra di mercato. L’Inter si è mossa in anticipo incontrando più volte il suo agente in sede a gennaio ma la concorrenza, soprattutto in Serie A, è tanta e tutto è ancora in discussione.

Oltre al Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è da registrare il forte interesse della Lazio di Simone Inzaghi. Marotta resta in pole ma il ds Tare è pronto ad inserirsi nella trattativa: sia il dirigente che il portiere Strakosha, infatti, potrebbe attirare a Formello il connazionale albanese. La valutazione del cartellino potrebbe dimezzarsi a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus. A gennaio si parlava di 20-25 milioni.

