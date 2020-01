Mercato Inter, le ultimissime sugli attaccanti trattati: sfuma Giroud, attesa Zaza

Dopo la smentita sul nome di Goran Pandev circolato nella giornata di ieri, ecco che l’Inter a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato sta tentando di chiudere per un attaccante. Stando alle ultimissime notizie circolate, Olivier Giroud non si muoverà dal Chelsea a causa del no da parte dei Blues in virtù di mancanze di alternative all’interno della rosa di Lampard. Infrante anche le speranze della Lazio, che con Tare era volata addirittura a Londra pur di battere la concorrenze interista.

Non ci sono conferme, invece, sui nomi di Cedric Bakambu, centravanti del Beijing Sinobo Guoan, e Salomon Rondon, attaccante del Dalian, accostati come idee last minute all’Inter nel corso della mattinata. Si prospetta, così, una corsa a due tra i più quotati Slimani e Simone Zaza. Se per il primo non manca la concorrenza di club come Tottenham e Manchester United, per il centravanti del Torino le chance sembrano maggiori. L’intesa tra Marotta e l’agente Bozzo è già stata raggiunta, come riportato nell’esclusiva di Passioneinter.com, la scelta finale spetterà al calciatore.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!