Lenglet: “Inter? Voci difficili da commentare. Sono molto felice al Barcellona”

Inter e Barcellona hanno fatto spesso coppia, nelle ultime settimane, sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di tutto il mondo. La dirigenza blaugrana ha corteggiato a lungo Lautaro, proponendo ai nerazzurri diverse contropartite tecniche.

Tra queste anche Lenglet, difensore centrale del Barcellona. Lo stesso giocatore, intervistato da Le Parisien, ha commentato così l’accostamento ai nerazzurri in questa finestra di calciomercato: “Sono voci su cui è difficile commentare. Sono molto felice a Barcellona, ​​gioco regolarmente, la città è bella, ho appena avuto il mio primo figlio lì … Dopo la crisi, non siamo immuni da nulla, la situazione è difficile per tutti i club “.

