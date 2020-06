Godin al Lione? Domenech approva: “Darebbe tutto ciò che è mancato negli ultimi anni”

Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter dopo una sola stagione. L’ex Atletico Madrid ha fatto fatica ad imporsi nella difesa a 3 di Conte, tanto da essere superato nelle gerarchie difensive dal giovanissimo Bastoni. Diversi top club europei lo hanno messo nel mirino ma nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse del Lione.

Di questa suggestiva ipotesi di mercato ne ha parlato Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia, in un’intervista rilasciata a La Chaine Equipe: “Godin è un giocatore vero, uno che all’OL darebbe l’anima e il rigore, tutto ciò che è mancato alla squadra in questi ultimi tempi. E, soprattutto, all’OL mancano i difensori. Godin è anche in grado di segnare, porterebbe tanto alla formazione francese”.

