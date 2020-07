Romano: “Vice Lukaku? Mandzukic sondato ma non è la prima scelta. I preferiti di Conte sono altri”

Mario Mandzukic all’Inter? L’attaccante croato ex Juventus, dopo essersi svincolato dall’Al Duhail, è un’occasione di mercato a zero per il reparto offensivo nerazzurro.

Come riportato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, al momento l’Inter non lo considera la prima scelta per il ruolo di vice Lukaku. Il croato è stato sondato, ma nella lista di Conte non è al primo posto. Dzeko a Giroud rimangono i preferiti.

La dirigenza nerazzurra ha deciso di non accelerare per Mandzukic e farà valutazioni più approfondite solo dall’inizio di agosto in poi.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<