Da Vecino a Lazaro, l’Inter e la carica dei 15: ecco i jolly di Marotta. Obiettivo tesoretto

Il prossimo mercato sarà sicuramente diverso da quelli precedenti, con ogni probabilità sarà una finestra incentrata principalmente sugli scambi. Come riportato da Tuttosport, l’Inter e Marotta hanno a disposizione un ventaglio di 15 giocatori da utilizzare in estate nel mercato del baratto.

A partire da Lautaro Martinez che potrebbe partire direzione Barcellona e portare a Milano due o tre giocatori blaugrana. A centrocampo occhi su Vecino, che potrebbe rientrare in qualche trattativa con un club straniero, e Gagliardini che piace al Torino (nell’eventuale operazione con Izzo) e alla Fiorentina. Sul tavolo con i viola ci sono anche Dalbert e Nainggolan, altre due carte da giocare per arrivare a Chiesa.

Attenzione particolare anche ai giocatori attualmente in prestito come Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro. Soprattutto l’austriaco potrebbe essere la chiave vincente per arrivare a Werner del Lipsia. Gli altri potrebbero essere riscattati dai rispettivi club, il portoghese ha tanti estimatori in patria ad esempio, in modo tale da garantire all’Inter un importante tesoretto.

Senza dimenticare tutti i giovani. Dimarco e Salcedo potrebbero essere nuovamente offerti al Verona per Kumbulla, Radu potrebbe far spazio a Sepe o Musso, Pinamonti e Vanheusden potrebbero essere ripresi e usati sul mercato così come Colidio.

