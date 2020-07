Mercato – Inter, Martial nome caldo se parte Lautaro. E attenzione al doppio intreccio con Skriniar…

Nonostante le voci sempre meno assillanti e frequenti sul trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona, l’Inter continua a monitorare i profili di mercato più adatti a sostituire l’argentino in caso di partenza. Tra questi, come confermato da calciomercato.com, va assolutamente incluso il nome di Anthony Martial. Il centravanti francese è reduce da un ottimo momento con il suo Manchester United e finalmente sembra potersi scrollare di dosso la fama di promessa incompiuta.

L’attaccante, ancora molto giovane visto che si tratta di un classe 1995, ha da poco rinnovato con i Red Devils fino al 2024 con opzione per un’altra stagione. La sua valutazione, dunque, partirebbe da una base di 70 milioni di euro. Per l’Inter si tratta di un profilo da tempo nei radar della società, visto che già al primo anno di Luciano Spalletti in panchina si era parlato di uno scambio suggestivo proprio tra Martial ed Ivan Perisic, poi finito in un bel niente.

Il prezzo del cartellino, comunque, potrebbe essere rivisto al ribasso. Al Manchester United piace infatti Milan Skriniar, calciatore che l’Inter non considera più incedibile e per il quale ha fissato un costo pari a 80 milioni di euro. Decisamente distanti dai 65 milioni di euro che secondo i tabloid inglesi lo United avrebbe già formulato al club nerazzurro per avere il difensore slovacco. Ma nel caso in cui i rapporti dovessero intensificarsi, i presupposti per un doppio affare ci sarebbero tutti…

