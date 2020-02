TS – Giroud e Mertens, l’Inter rimane vigile. Capitolo difesa: Darmian bloccato, piace Kurzawa

Chong ma non solo, l’Inter continua a monitorare con particolare attenzione la situazione di mercato legata al futuro di Dries Mertens e Oliver Giroud, rispettivamente in scadenza di contratto con Napoli e Chelsea.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante francese dei Blues, dopo essere stato ad un passo a gennaio, rimane nel radar della dirigenza nerazzurra anche perché difficilmente Sanchez verrà riscattato a fine anno dal Manchester United.

Marotta per Mertens già si è mosso, proponendo un triennale da 5 milioni di euro: si attende la decisione del belga che potrebbe anche chiudere la carriera a Napoli. In difesa bloccato per l’estate Darmian, attenzione anche a Kurzawa dopo il mancato arrivo alla Juventus nella finestra invernale di mercato.

