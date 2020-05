Mertens-Inter, la conferma di Bucchioni: “Siamo ai dettagli. Farà coppia con Lukaku”

Dopo l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport su un presunto scambio di documenti tra l’entourage di Mertens e l’Inter, arrivano nuove conferme che avvicinano sempre di più l’attaccante belga ai nerazzurri. Il marcatore più prolifico della storia del Napoli è in scadenza di contratto, Marotta è pronto a regalarlo a Conte per rafforzare il reparto offensivo che verrà rivoluzionato in vista della prossima stagione.

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, conferma che l’affare sia in dirittura d’arrivo: “L’Inter invece dovrebbe aver convinto Mertens a far coppia con il suo connazionale Lukaku. Siamo ai dettagli e il belga in scadenza con il Napoli arriverà comunque, anche se Lautaro dovesse restare”.

