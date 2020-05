Mertens diviso tra Napoli, Chelsea e Inter. Marotta non ha fretta: la scelta in estate

Dries Mertens, attaccante belga del Napoli che oggi compie 33 anni, non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. Il rinnovo con il club azzurro ancora non è arrivato, De Laurentiis attenda una risposta dopo il pranzo datato primo marzo. Un’offerta da capogiro secondo quelli che sono gli standard del Napoli, sul piatto è stato infatti messo un biennale a dodici milioni netti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono diversi i club sulle sue tracce. Monaco, Newcastle ma soprattutto il Chelsea. Ma occhio all’Inter che potrebbe offrire al giocatore la possibilità di vincere la Serie A, ma allo stesso tempo rappresenta anche “un tormento, perché Mertens in Italia non vorrebbe restare, se non con una sola maglia, quella del Napoli”. La dirigenza nerazzurra attende alla finestra e monitora con particolare attenzione l’evolversi della vicenda.