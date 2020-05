TS – Mertens e quel no alla Cina per l’Inter: se lascia Napoli sarà solo per Conte e… Lukaku!

“Dries Mertens si avvicina sempre di più all’Inter”. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro dell’attaccante belga sarà o a Milano o a Napoli. Mertens ha ricevuto anche altre offerte ma al momento le ha respinte al mittente, come quella del Monaco. Il Chelsea rimane sullo sfondo, nelle ultime settimane si è fatto sotto un club cinese ma nonostante una ricca proposta, l’attaccante azzurro ha detto no. Il quotidiano torinese rivela che “la società cinese si sia sentita rispondere qualcosa del tipo: grazie, ma ho già detto sì all’Inter”.

Dopo l’accordo trovato il 1 marzo con De Laurentiis, la trattativa di rinnovo ha subito una frenata e così l’Inter è tornata a farsi sotto. La tifoseria del Napoli ama Mertens e ha lanciato nelle scorse ore una campagna social per convincere giocatore e società a non interrompere il matrimonio, dall’altra parte c’è un biennale (con opzione per il terzo) da 5 milioni più bonus e premio alla firma messa sul piatto dall’Inter. L’ambizione di poter vincere uno scudetto in Italia, l’amico Lukaku e gli stimoli possono giocare un ruolo chiave nella trattativa in favore dei nerazzurri.

