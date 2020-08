Messi-Inter, in Spagna sicuri: Suning ci sta pensando sul serio. Le ultime sul contratto

Lionel Messi all’Inter. Anche in Spagna non si fa che parlare d’altro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i quotidiani iberici hanno rilanciato con decisione la volontà della dirigenza nerazzurra di provarci sul mercato per il numero 10 del Barcellona.

Un affare da 260 milioni che è nelle corde di Suning pronto a far diventare la Pulce il simbolo del suo mondo. Tra calcio e affari, infatti, l’accoppiata Zhang più Messi sarebbe davvero esplosiva.

Tutto però dipende dalla scelta del del 6 volte Pallone d’Oro a lasciare il Barça, club che lo ha accolto 20 anni fa e lo ha fatto diventare grande. Il contratto scade nel 2021: per ora, al di là degli attriti degli ultimi mesi con il presidente Bartomeu, la Pulce non ha manifestato l’intenzione di lasciare la Catalogna. Ma se dovesse succedere, l’Inter e Suning sarebbero pronte a fargli la corte.

