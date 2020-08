El Chiringuito Tv – Tra Messi e il Barcellona è gelo: nodo ingaggio. L’Inter sogna

Se il Barcellona non si è ancora arreso per Lautaro Martinez, l’Inter non smette di sognare Lionel Messi. Le voci di mercato legate al futuro della Pulce argentina non si placano. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, la situazione tra il numero 10 e i blaugrana è più tesa che mai.

La stagione non è andata nel migliore dei modi, c’è ancora una Champions League da poter vincere ma qualcosa sembra essersi rotto tra le parti. Le elezioni presidenziali, in programma tra un anno, potrebbero cambiare gli scenari in casa Barcellona.

Messi è fortemente legato al club e vorrebbe chiudere al Camp Nou la carriera ma il sei volte Pallone d’oro dovrebbe ridursi notevolmente l’ingaggio. Le parti si incontreranno per discutere del rinnovo di contratto in scadenza nel 2021 ma ora è da tener conto qualsiasi scenario. L’Inter aspetta alla finestra e sogna.

