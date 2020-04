TS – Smentita di Messi ma l’Inter continua a sognare il colpo: strappo con il Barça! L’impatto sul bilancio

A quanto pare non è bastata la smentita social di Lionel Messi per placare le voci su un suo possibile approdo all’Inter. Oggi su Tuttosport si parla nuovamente della suggestione nerazzurra di strappare il Pallone d’Oro al Barcellona.

Il numero 10 blaugrana non sta vivendo un periodo felice in Spagna a causa di diverse frizioni con la propria dirigenza, la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021 non è mai decollata. Messi vorrebbe prolungare fino al 2023 aumentando di circa 10 milioni l’attuale ingaggio di base che è di cerca 40 milioni, più altri 15-20 legati a diritti d’immagine.

L’ingaggio rappresenta sicuramente il principale scoglio da superare in casa Inter. In caso di eventuale partenza, il costo del cartellino si aggirerebbe sui 100 milioni di euro o qualcosa meno. Il cartellino di Lautaro Martinez potrebbe sistemare le cose. Ma Messi costerebbe al club, tra ingaggio e ammortamento annuale, più di 90 milioni di euro. Un peso sopportabile per il bilancio nerazzurro?

