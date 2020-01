The Times – Derby di Milano per Longstaff: Inter sul gioiello del Newcastle, può arrivare a zero!

La dirigenza dell’Inter ha dimostrato nelle ultime finestre di mercato di avere un occhio di riguardo per il campionato inglese: dopo Lukaku e Sanchez, a gennaio Marotta ha regalato a Conte Eriksen, Ashley Young e Victor Moses con Giroud che potrebbe essere l’ultimo tassello di un mercato stile Premier.

Secondo però quanto riportato dal Times, l’Inter avrebbe messo nel mirino anche Matthew Longstaff, centrocampista classe 2000 in scadenza di contratto con il Newcastle. Sulle sue tracce c’è anche il Milan: in questa prima parte di stagione, Longstaff ha impressionato tutti in prima squadra trovando anche i suoi primi gol in Premier League, entrambi siglati al Manchester United tra andata e ritorno.

Al momento però la dirigenza del club inglese non è riuscita a trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto. I due club milanesi sono pronti a mettere sul piatto un contratto quinquennale per il giovanissimo centrocampista inglese. Dal 1 ° febbraio, Longstaff sarà libero di accordarsi con qualsiasi club.

