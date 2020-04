TS – Tutti pazzi per Tonali: sogno Milan, l’Inter non molla. Contatti continui con l’agente

Sandro Tonali è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra di calciomercato. Il talento classe 2000 del Brescia piace soprattutto a Inter e Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Milan.

Il centrocampista di Cellino è un tifoso rossonero, per l’ad Gazidis rappresenterebbe il colpo da novanta in vista della prossima stagione. Possibile l’inserimento di qualche contropartita tecnica per far abbassare il prezzo.

L’Inter non sta a guardare. Conte ha chiesto un altro centrocampista e Marotta vorrebbe continuare la sua opera di italianizzazione della rosa. Ci sono stati tanti contatti con l’agente di Tonali, Beppe Bozzo, ma al momento la richiesta economica da 50 milioni di euro del Brescia è considerata ancora troppo altra. La Juventus resta sullo sfondo, così come Paris Saint Germain e Manchester City.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!